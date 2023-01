Djokovic hizo historia en el Australian Open: alcanzó el récord de Nadal y vuelve a ser número uno del ranking ATP

MELBOURNE. Novak Djokovic (5º del ranking mundial) se consagró campeón del Australian Open al derrotar en la final al griego Stefanos Tsitsipas (4º) por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5). El certamen que tuvo su definición en Melbourne Park se disputó sobre superficie dura y repartió 34.848.000 dólares en premios.

De acuerdo con TyC Sports, el serbio consiguió ese título por 10ª vez en su carrera y con 22 conquistas, igualó el récord del español Rafael Nadal como máximo ganador en torneos de Grand Slam. Además, a partir de mañana relegará al también ibérico Carlos Alcaraz (1º) y volverá a encabezar el escalafón que tuvo durante 373 semanas.

De hecho, Djokovic estaba preparado para disputar el Australian Open 2022, pero terminó deportado por no tener aplicadas, las vacunas contra el coronavirus y por falsear datos sobre su última infección de Covid-19. En la edición del pasado año, Nadal consiguió su 22º major, a expensas de la ausencia de Djokovic.

Es más, como el serbio no pudo disputar torneos en Estados Unidos, por no estar vacunado, no pudo defender o sumar puntos en el ranking. Con otro agravantes: Wimbledon no otorgó puntos el año pasado, porque la ATP y la WTA castigaron la decisión de los organizadores del torneo inglés, de prohibir la participación de tenistas rusos o bielorrusos, por la guerra en Ucrania. Todo esto, más la excepcional temporada de Alcaraz, derivó en que Djokovic pierda el nro. 1 del ranking. Que ahora recuperó gracias a “su lugar en el mundo”, el Abierto de Australia.

“Dadas las circunstancias, es la victoria más importante de mi vida”

Después de haber batallado durante poco menos de tres horas, el serbio protagonizó un sentido festejo junto a familiares y allegados. “Dadas las circunstancias, es la victoria más importante de mi vida. No fue fácil jugar después de todo lo que pasó el año pasado”, afirmó Djokovic tras recibir el trofeo, en obvia referencia a su deportación relacionada al Covid.

En su abrazo con su equipo, su madre y hermano, el balcánico rompió en llantos y se quedó varios minutos acostado, sollozando, en el box de sus allegados.