Djokovic no recibió la visa y debería abandonar Australia de inmediato

MELBOURNE. Luego de más de ocho horas de haber estado retenido en el Aeropuerto Internacional Tullamarine de Melbourne, Novak Djokovic no recibió el permiso por parte de las autoridades australianas para poder ingresar al país y disputar el Abierto de Australia, torneo que ganó en 8 oportunidades. En consecuencia, debería volver a Serbia en el próximo vuelo, según informó el sitio australiano The Age.

“La visa de Novak Djokovic ha sido cancelada. Le han dicho que abandone el país hoy, según confirmaron dos fuentes a The Age. Sus abogados están en proceso de apelación. No ha demostrado a la Fuerza Fronteriza evidencia suficiente para su exención médica”, adelantó el periodista Paul Sakkal, según publicó Infobae.

Ahora resta saber si, mientras sus abogados buscan revertir esta decisión, Djokovic aguardará en el aeropuerto. O bien, si pedirá algún tipo de alojamiento por parte del gobierno australiano. Por su parte, el Ministro de Salud, Greg Hunt, informó al Canal 7 que el número 1 del ranking ATP “falló en proveer la evidencia necesaria para los requisitos de entrada a Australia”.

Foto vía Télam

Problemas con el visado, detención e incomunicación

Pese a que el tenista de 34 años había tramitado la exención que le permitía jugar el certamen sin estar vacunado, hubo un problema con su visado. Así que no pudo pisar el territorio del país oceánico. Es que el gobierno del estado de Victoria informó que había rechazado una solicitud para patrocinar su visa. Y lo hizo horas antes de que aterrizara en Melbourne alrededor de las 23.30 hs., horal local.

En consecuencia, apenas descendió del avión, al serbio –uno de los tres mejores tenistas de la historia– lo escoltaron agentes de la Fuerza Fronteriza rumbo a un cuarto aislado. Allí estuvo varias horas siendo interrogado y sin acceso a su teléfono celular. Mientras tanto, su equipo esperaba que todo se resolviera del otro lado de la puerta, escoltada por dos oficiales.

Foto vía Telam

La exención para jugar sin estar vacunado

Por su parte, Tennis Australia, al mando de la organización deportiva, había confirmado que la gran mayoría de las solicitudes que recibieron para exenciones médicas por parte de los jugadores fueron realizadas por personas que tuvieron coronavirus en los últimos seis meses. Tal sería el caso de Djokovic.

El diario The Age, que replicó las versiones de tres fuentes de alto nivel que decidieron brindar información en off the récord, aclaró que era “muy probable” que la exención a Djokovic haya sido otorgada “por ese motivo”.

Sin embargo, el gobierno federal tenía dudas en torno a si existía la documentación adecuada para demostrar la argumentación de su exención, evidencia que debe ser presentada en las fronteras por aquellos que no están vacunados.

Cabe recordar que Djokovic es un óctuple campeón del Australian Open. Y es el campeón defensor. Este año, tiene -o tenía- la posibilidad de romper el récord de mayor cantidad de Grand Slams que comparte con Roger Federer y Rafael Nadal. Los tres consiguieron 20 majors cada uno. Federer no jugará el Abierto de Australia por lesión. Y Nadal sí disputará este primer major del año.