El Kun Agüero anunció que se retira del fútbol

Foto: FC Barcelona

El argentino Sergio “Kun” Agüero confirmó este miércoles entre lágrimas su retiro como futbolista profesional, a partir de un problema cardíaco que no le permitirá seguir compitiendo en el Barcelona de España.

“Es un momento muy duro”, ha dicho el futbolista pero “lo primero es mi salud”, fue la declaración del delantero argentino en la platea del estadio Camp Nou,

Agüero dejó de jugar con el equipo desde la arritmia cardíaca que sufrió en el encuentro contra el Alavés el 30 de octubre.

“Agradecer a los que están acá, a mi familia, a las personas que trabajaron conmigo. También a mis compañeros de Independiente, a los del Barça. Gracias a los que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta, feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que quiere lo mejor para mí“, aseveró.

Tras los dichos de Agüero, quien estuvo acompañado por Joan Laporta, el Barcelona lo homenajeó con un video en el cual resumió su carrera como jugador profesional. “Nos hemos quedado con ganas de más”, reconoció Laporta.