El sorteo del US Open: el argentino que se enfrentará con el “niño maravilla”

BUENOS AIRES. Este jueves se sorteó el cuadro principal del US Open, el último grand slam del año, que comenzará a disputarse desde el próximo lunes en las canchas de cemento (outdoor) del USTA “Billie Jean King” National Tennis Center en Nueva York.

Y, según publicó La Nación, ya se conocen los cruces de la primera ronda y los hipotéticos cruces posteriores, con Daniil Medvedev (Rusia, campeón defensor) y Rafael Nadal (España) como máximos favoritos entre los hombres, e Iga Swiatek (Polonia) y Anett Kontaveit (Estonia), entre las mujeres. A demás de siete argentinos distribuidos en ambos cuadros.

La suerte deparó que el bonaerense Sebastián Báez, actual 37° del ranking, tenga que enfrentar a uno de los candidatos al título, el “niño prodigio” Carlos Alcaraz (nº 4 del mundo) Estuvo a una baja de ser preclasificado y, si ya no venía teniendo fortuna en los últimos torneos, con Taylor Fritz en Cincinnati, Nick Kyrgios en Montreal, Sebastian Korda en Washington, ahora mucho menos. Alcaraz, con 19 años de edad, no sólo es el tercer favorito en Flushing Meadows, en caso de quedarse con el torneo y dependiendo de otras actuaciones, podría convertirse en el nro. 1 del ranking ATP más joven de la historia.

La mala suerte también para Cerundolo y el debut complejo de Schwartzman

El otro argentino que también tendrá un debut complicado será Francisco Cerundolo, el 27° del ranking y de enorme crecimiento en los últimos meses. Es que el porteño se medirá con una leyenda como el escocés Andy Murray, ex número 1 del mundo, tres veces campeón de Grand Slams, doble medallista de oro olímpico y actual 49° del ranking. Será el primer enfrentamiento entre ambos.

En tanto, Diego Schwartzman, 14° favorito en Nueva York, chocará con el siempre peligroso estadounidense Jack Sock (actual 108° que fue topten -8°- en 2017). El rival del platense Tomás Etcheverry será el español Pablo Andújar. Mientras que el cordobés Pedro Cachin se enfrentará con Aljaz Bedene (Eslovenia). Por su parte, el santafesino Federico Coria jugará contra Tallon Griekspoor (Países Bajos).

En damas, la rosarina Nadia Podoroska, semifinalista de Roland Garros 2020 y actual 190°, utilizará el ranking protegido (estuvo más de ocho meses inactiva) en Flushing Meadows. Y debutará ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.

El camino de Nadal, que busca agigantar sus récords

En este US Open, que será particular por las ausencias de Novak Djokovic (por no estar vacunado contra el coronavirus) y Alexander Zverev (por no recuperarse de su lesión en el tobillo, durante las semis de Roland Garros), Rafael Nadal, debutará en el US Open contra Rinky Hijikata, un australiano de 21 años que recibió una invitación y es el actual 198° en el ranking. En unas hipotéticas semifinales, Nadal podría medirse contra Alcaraz. El manacorí dueño del récord de 22 títulos de Grand Slam, también tiene muchas chances de culminar el torneo como el mejor tenista del ranking –no defiende puntos del US Open 2021, porque no lo disputo.

Los debuts de Medvedev, Tsitsipas y Kyrgios

El primer obstáculo de Medvedev (número 1), que en la final del US Open 2021 venció a Novak Djokovic, será el local Stefan Kozlov (110°). Y su “enemigo” en el circuito, el griego Stefanos Tsitsipas (4°) esperará por un jugador que supere la clasificación (se define este viernes). Mientras que el italiano Matteo Berrettini (13°) jugará frente al boliviano Hugo Dellien.

Por su parte, los amigos australianos Nick Kyrgios (finalista de Wimbledon) y Thanasi Kokkinakis se medirán en la primera ronda.

La despedida del tenis de Serena Williams

Entre las mujeres, gran parte de la atención estará puesta en Serena Williams, que se despedirá del profesionalismo. La rival de la estadounidense será Danka Kovinic (80°; Montenegro).

Mientras que la sorpresiva campeona del año pasado, la británica Emma Raducanu (11°), debutará ante la siempre compleja francesa Alizé Cornet (37°). La última subcampeona, la canadiense de sangre ecuatoriana Leylah Fernández (14°), se enfrentará con la francesa Oceane Dodin (99°).