El tierno saludo de Leo Messi: “El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”

Con la llegada de Año Nuevo, este 31 de diciembre todos mandaron o publicaron mensajes de saludo y agradecimiento para otros. Lo mismo hizo Lionel Messi, quién publicó en su Instagram unas palabras para todos sus seguidores y fanáticos.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”, describió el 10 de la Selección Argentina en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por una foto con toda su familia a quienes también les dedicó unas palabras: “Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

El capitán que obtuvo su primera Copa del Mundo a los 35 años expresó que tiene “un recuedo muy especial para todas las personas” que lo siguen y lo bancan. “Es increíble poder compartir este camino con todos ustedes”, agradeció Messi.

“Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, dijo el delantero en mención a quienes lo acompañan desde los clubes donde jugó y desde todo el mundo. Por último, dejó un deseo para todos en este principio del nuevo año: “Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”.

Messi recibirá al Año Nuevo junto a su familia en su casa del barrio cerrado Kentucky, de la ciudad de Funes, en el oeste del Gran Rosario. Allí, según se estima, además de su esposa Antonella Rocuzzo y sus tres hijos, estarán sus hermanos, padres, sobrinos y cuñados, informó el portal Ámbito.