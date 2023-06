Esequiel Gómez: Pasión y talento por la moto

Esequiel Gómez, el piloto de motos y ex corredor del superbike argentino, oriundo de Apóstoles, habló este domingo con el programa Somos Identidad que se emite por MisionesCuatro de su trayectoria, sus logros en estos años y las participaciones que tuvo en las últimas semanas.

“Me crie en un ambiente de competencia, empecé desde que tengo 4 años corriendo en bici, hacía ciclismo, triatlón, dualdrón. En el ambiente de la competencia me lo inculcaron desde muy chiquito. Después, como que quería algo más, me gustaban mucho las motos, me llamaban mucho la atención”, comentó el piloto de 21 años.

“Mi papá, que es el que me acompaña desde siempre, fue el motor que impulsó todo. Así que arrancamos en un campeonato zonal que se hacía en Concepción de la Sierra, tenía 12 años recién cumplido empezamos ahí y fuimos escalando hasta llegar a lo que llegué. Ahora tiene una pausa, pero creo que vamos a volver en cualquier momento, que es a nivel nacional, a lo más alto del motociclismo argentino”, contó.

En ese sentido, dijo que en este momento únicamente se encuentra haciendo picadas: “lo de las picadas hago para matar mi hobby, matar el tiempo y sumar referencia, todo sirve en este ámbito”.

Con respecto a sus comienzos señaló: “me llamaba mucho la atención de la moto desde chico, me habían prestado la moto y creo que ahí arrancó mi pasión por esto me gustaba mucho y se me daba bien”.

“No sé si fue talento, pero probamos una carrera que me fue muy bien, más de lo que esperábamos y ahí arrancamos con mucho en este vicio que es muy lindo. Creo que si no hago moto no soy yo como te decía, arranqué en campeonato zonal, fuimos escalando a nivel de esfuerzo, fuimos a nivel provincial, hasta que se abren las puertas del nivel nacional”, afirmó Gómez.

“Llegamos al nacional en el año 2018, que fue mi mejor año para mí en lo competitivo, en lo profesional mi debut en la categoría escuela saliendo subcampeón, peleando el campeonato por muy poquitos puntos”, precisó el piloto.

“Ese mismo año, por la buena actuación, me convocaron para irme a Europa, participé en la Red Bull Rugby Cup, que es la categoría telonera del mundial, lo más grande del motociclismo. Fue mi mejor año sin duda y es difícil de superar eso”, declaró.

Con respecto a sus metas y próximos desafíos manifestó: “las condiciones que nos presenta el país hoy en día es un deporte caro. El presupuesto juega mucho en contra en todo porque las motos son caras, el viaje está caro. Es tratar de sumar, de disfrutar. Ahora mato, vengo a matar mis hobbies con esta picada que es algo muy divertido, un buen ambiente. Más que nada, inculca otra cosa, que la gente no corra en la calle, hay muchos chicos que corren a la calle y bueno, acá vienen a sacarse las ganas y a disfrutar”, expresó Gómez.