Etcheverry superó a Nishioka y se metió en los cuartos de Roland Garros

PARIS. Tomás Etcheverry (49º del ranking ATP) superó a Yoshihito Nishioka (33º) por 7-6 (8), 6-0 y 6-1, en la mejor actuación de su carrera y alcanzó los cuartos de final de Roland Garros. Ahora es el único argentino que queda en el major francés, tras la eliminación de Francisco Cerúndolo (23º) más temprano este lunes, ante el danés Holger Rune (6º).

Según publicó La Nación, cuando resolvió el encuentro (tuvo momentos de un tenis exquisito), se arrodilló, se cubrió la cara y casi se quiebra emocionalmente. Saludó con cortesía a su adversario y recibió la calidez del público parisino.

ETCHEVERRY A CUARTOS DE FINAL DE #ROLANDGARROS. 🔥



Emocionate junto al argentino viendo el match point. 💫 pic.twitter.com/CO42Y4PZ7h — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 5, 2023

Ahora, se enfrentará con el alemán Alexander Zverev (27º), que se impuso sobre el búlgaro Grigor Dimitrov (29º) por 6-1, 6-4 y 6-3.

En 2 horas y 4 minutos de partido, Etcheverry despachó a Nishioka mostrando una clara superioridad en casi todo el partido. El albiceleste logró meter el 66% de sus primeros servicios, ganando el 86% de los puntos jugados con ese golpe y el 45% con el segundo. Consiguió 6 quiebres en 9 oportunidades, conectando 37 winners (12 aces) y cometiendo 27 errores no forzados.

Fueron números claramente superiores a los del japonés, que metió el 58% de sus saques, ganando el 48% de los puntos jugados con ese golpe y el 61% de los disputados con el segundo saque. Consiguió 1 quiebre en 5 chances y conectó 19 winners por 27 errores no forzados (2 doble faltas)

Sobre su próximo rival, el alemán que disputó la semifinal ante Rafael Nadal en 2022 y sufrió la rotura de los ligamentos de su tobillo en una grave torcedura, Etcheverry comentó: “Millones de veces lo vi, él se metió hace montón de tiempo, pero es un pibe. Me lleva dos años, no más. Cuartos de final de un Grand Slam es difícil, y sé que voy a tener que jugar de esta manera para tener chances, pero me tengo confianza. No perdí sets, y espero seguir así…”, aseguró el platense.

Por supuesto, el gran favorito para meterse en las semifinales será el teutón: disputó las semis en Roland Garros en los últimos tres años (2021 y 2022), se metió entre los 8 mejores del torneo en los últimos cinco años (2019-2023). Además, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio (2021) y el Torneo de Maestros (2018 y 2021).