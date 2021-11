Gallardo sobre su futuro: “La decisión más difícil de mi vida”

Pasada la medianoche los festejos seguían en el campo de juego del estadio monumental. Ahí fue donde Marcelo Gallardo se tomó unos minutos para hablar luego de haber obtenido el tan ansiado título de liga local que le faltaba en sus palmares.

“Primero quiero aclarar que estoy terminando mi contrato y es la primera vez que mi vínculo se está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy. Es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra y de analizar porque esto demanda mucho esfuerzo. Creo que merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con mucha energía para seguir”.

“El denominador común piensa que podés relajarte, vivir con tranquilidad y no lo vivo de esa manera. No me doy momentos para relajarme porque le estaría haciendo mal al club”, dijo en charla con ESPN.

Un análisis profundo, en el que mezcló su autoexigencia y lo que hizo en estos siete años y medio en los que logró 13 títulos y el fin de su contrato, que coincide a fin de año con el mandato de Rodolfo D’Onofrio. Con la selección de Uruguay que lo quiere (aunque no es algo que pesaría en la determinación), los próximos días serán cruciales para conocer un futuro que empieza a definirse.