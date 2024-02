Geraldine Gorosito, la taekwondista posadeña que conquista el mundo

La joven promesa del taekwondo, Geraldine Gorosito, ha demostrado su destreza y determinación al alcanzar el tercer puesto en el Campeonato Mundial de Taekwon-Do en Tempere, Finlandia, con solo 15 años de edad. En una charla íntima con Misiones Cuatro, Gorosito desvela los aspectos fundamentales de su preparación y sus aspiraciones futuras.

Con un enfoque integral en su entrenamiento, Gorosito destacó la importancia de contar con un equipo interdisciplinario: “Tengo mi psicóloga deportiva, una nutricionista que me ayuda con la alimentación. No tengo una dieta específica, pero me cuido con la comida, por ejemplo, no tomo gaseosa porque sé que a la larga me puede hacer mal”.

El manejo de la ansiedad en competencia es otro aspecto crucial para Gorosito, quien reconoció la influencia determinante del estado mental en el rendimiento deportivo: “En el momento de la competencia gana el que está menos nervioso, el que muestra más, el que luce más las formas o en el caso de la lucha, el que tiene más reacción”.

La pasión por el taekwondo corre por las venas de Gorosito, quien revela que esta disciplina es un legado familiar: “Mis papás siempre fueron mi apoyo, nunca me frenaron en mis sueños”. Alumna del Instituto Zalesak, Gorosito dedica arduas jornadas de entrenamiento de lunes a sábado para alcanzar su máximo potencial.

Con metas ambiciosas y determinación inquebrantable, Gorosito se prepara para la próxima competencia que se desarrollará el 17 de febrero en Gualeguaychú, mientras que su mirada ya está puesta en la Copa del Mundo. “A los 10 años había dicho que mi objetivo era ir a un Mundial, lo logré y ahora, mi nuevo objetivo es ganar un Mundial”, afirmó.