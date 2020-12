Histórico: Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista trans en jugar en Primera

“Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida hoy se revierte, hoy estaré cumpliendo una de mis metas más grandes de mi vida, eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder”.

Después de tanta espera, ese día tan anhelado, finalmente llegó. Este 7 de diciembre del 2020 quedará para siempre grabado en la historia del fútbol argentino y, principalmente, de Mara Gómez, la autora de la frase y la dueña de este sueño.

Es que después de una larga lucha, Mara debutó oficialmente en Villa San Carlos y se convirtió en la primera futbolista trans en jugar en la Primera División del fútbol argentino. Bien temprano a la mañana de este lunes, la delantera fue titular en la derrota 7-1 de las Villeras ante Lanús en Berisso. Pese a la caída, nada opaca este día histórico para la disciplina y para la jugadora platense de 23 años.

Si bien la intención era que Mara debutara en el primer partido del campeonato frente a Racing, la habilitación no llegó a tiempo por una demora en la carga de su fichaje y, aunque estuvo entre las citadas para jugar en el predio Tita Mattiusi, tuvo que esperar una jornada más para cumplir su sueño.

Las mejores apariciones de la delantera llegaron en la primera parte del partido y de hecho contó con un mano a mano claro que tapó muy bien la arquera Granate. Pese a que San Carlos arrancó arriba, Lanús lo dio vuelta en dos minutos. Desde ahí fue todo para la visita, que aprovechó la jerarquía para estirar la ventaja y cerrar el 7-1 final. En este contexto, más allá de algunas apariciones individuales, en la segunda parte a Mara prácticamente no le llegó la pelota y no pudo entrar en juego.

“Lo mío es simplemente amor al deporte, hoy me toca defender los colores de la Villa y estamos acá, tratando de dar lo mejor y trabajando para que se puedan dar los resultados para poder ir avanzando y progresando”, aseguró Mara, en diálogo con TNT Sports, y agregó: “Fue mucha ansiedad, obviamente tenía nervios y me jugaron en contra. Era mi primer partido con el equipo y los nervios estaban”.

Con respecto a la posibilidad de haber cumplido su sueño, expresó: “Lo que uno busca es disfrutar y ser parte de este mundo, independientemente del sexo o el género que cada uno tenga. El deporte hay que desbinarizarlo y disfrutarlo. Cada deportista sabe lo que es la pasión por el deporte. A mí me toca desde el lado del fútbol y estoy agradecida de poder estar acá, de que haya un Estado presente, que tengamos una Ley de Identidad de Género, que nos permita ser parte”.

Para cerrar, emocionada, mandó un profundo mensaje: “Que salgan a luchar por sus sueños, estamos de paso por la vida. Lo único que hay que hacer es luchar por el sueño. Está claro que todo lo que es nuevo es revolucionario, pero los deseos son propios no pueden ser de toda la gente, así que hay que ir a luchar y salir a buscar las metas y los objetivos que uno quiere. Yo hoy estoy acá cumpliéndolos”.

Antes de hacer historia en la Primera División del fútbol femenino, Mara se lució en la Liga Amateur Platense, donde pasó por Asociación Iris, UOCRA y AFI Las Malvinas, club en el que fue bicampeona del Clausura y Apertura 2019. Además, finalizó ambos torneos como máxima goleadora con 15 y 18 tantos, respectivamente. Antes de desembarcar en las Villeras, también pasó por Cambaceres e integró la Selección Platense.

Apremiados por el descenso y ante la necesidad de un refuerzo de jerarquía, Juan Cruz Vitale, DT de VSC, quien ya venía siguiendo los pasos de Gómez, no dudó en ir a buscarla en enero de este año. Y aunque la inclusión de la futbolista no fue fácil, en marzo llegaron las buenas noticias: Mara firmó un convenio por el cual la AFA autorizó su participación en Primera División. El mismo Claudio Tapia participó de ese hecho histórico. Sin embargo, la pandemia complicó las cosas y dilató el esperado debut, que finalmente llegó este lunes.

Y, si bien el primer partido no pudo ser con victoria, más allá del resultado, la sonrisa de la cara por este debut no se la va a sacar nadie. Ni a ella, ni a todas las personas que tienen el mismo sueño de Mara y todavía no tuvieron su posibilidad.

Olé