Hugo Porta defendió a los Pumas y apuntó contra la UAR

Hugo Porta es uno de los mejores rugbiers argentino de la historia. Líder de Los Pumas en las décadas de 1970 y 1980, fue de los mejores jugadores del mundo en su época e integra el salón de la fama de la World Rugby. Actualmente preside el Club Banco Nación, donde se inició y se retiró, y opinó sobre el escándalo de Pablo Matera, Guido Petti, Santiago Socino y la UAR.

Los tres jugadores del seleccionado argentino fueron suspendidos por la Unión Argentina de Rugby por sus tuits racistas que se viralizaron en las redes sociales y dos días más tarde se volvió atrás en la decisión. “Estoy al lado de los jugadores en esta equivocada -otra más- decisión de la UAR de sancionarlos, aunque luego hayan decidido dar marcha atrás. Les quiero hacer llegar la solidaridad que sentimos muchos de los que nos hemos puesto esa camiseta a lo largo de la historia”, expresó en una carta que emitió a través de la cuenta oficial del Club Banco Nación. “Estos mensajes que fueron escritos hace 9 años son improcedentes e indefendibles, pero los que los escribieron pidieron disculpas y la respuesta que recibieron a cambio fue suspenderlos y dejarlos solos al escarnio público. La dirigencia no sólo no se tomó un tiempo para analizar, pensar y consultar, sino que actuó de un modo que no se condice con lo que mamamos en nuestros clubes. Se hubiese evitado, también, las contramarchas desprolijas que alimentaron la tensión”, agregó.

Por otro lado, Porta defendió específicamente a Matera, el capitán de Los Pumas. “Ha evolucionado como persona y lo ratifica el apoyo y la confianza que tiene de sus compañeros. He sido capitán de los Pumas durante casi 20 años y sé que a los capitanes los elige la dirigencia, pero son los jugadores los que lo ratifican. En este tiempo, sobre todo en este Tres Naciones, Pablo ha demostrado que es un muy buen capitán también fuera de la cancha”, deslizó.

Finalmente, aseguró que el tibio homenaje tras la muerte de Diego Armando Maradona no fue decisión de los jugadores, sino de los dirigentes. “Nada de eso fue culpa de los jugadores. La responsabilidad era de los dirigentes y fueron ellos los que decidieron que sólo se saliera a la cancha con un brazalete negro”, concluyó.

A raíz de los hechos ocurridos en los últimos dias con nuestro deporte y seleccionado nacional, compartimos las palabras de Hugo Porta, presidente del rugby de Banco Nacion pic.twitter.com/hdIXSNT2LY — Rugby Banco (@Rugbybanco) December 3, 2020

Fuente TyC Sports