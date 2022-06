Imparable, Iga Swiatek ganó el Abierto de Francia

PARÍS. La polaca Iga Swiatek se consolidó en la cima del tenis mundial femenino al conquistar este sábado por segunda vez en su carrera el abierto de Roland Garros, tras arrasar en la final a la estadounidense Cori Gauff por 6-1 y 6-3.

Swiatek, número uno del ranking mundial de la WTA, iluminó con su tenis avasallante la cancha central Philippe Chatrier del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne y superó ampliamente a Gauff (23) en un monólogo que duró una hora y 10 minutos.

Según publicó Télam, la polaca nacida en Varsovia hace 21 años (los cumplió el 31 de mayo pasado) sacó a relucir lo mejor de su repertorio y conquistó de nuevo París, tal como lo había hecho en la edición de 2020.

La arrasadora racha de Swiatek

Así, Swiatek estiró su invicto a 35 partidos en una temporada inolvidable en la que alcanzó el número uno del mundo (influyó el retiro prematuro de la australiana Ashleigh Barty) y en la que obtuvo los títulos en Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma y Roland Garros, más dos victorias en la Billie Jean King Cup, en una campaña notable.

Para dimensionar este logro, hay que tener en cuenta que Swiatek no pierde desde el 16 de Febrero del presente año, cuando cayó ante la letona Jelena Ostapenko. En lo que va del año, la nro. 1 ganó 44 partidos y perdió tan sólo 3. Esas derrotas fueron con la estadounidense Danielle Collins en las semis del Australian Open, con la ex nro. 1 Barty en las semis del torneo de Adelaida. Y con Ostapenko –otra ex campeona de Roland Garros-, en los cuartos de final del torneo de Dubai.

La polaca, quien obtuvo el mencionado abierto francés en el 2020, más otros dos títulos, Adelaida y Roma, ambos en 2021, igualó el récord de triunfos consecutivos en poder de la estadounidense Venus Williams, quien también ganó 35 partidos seguidos en 2000.

La mayor de las hermanas Williams y Swiatek son las líderes en el rubro, seguidas por Serena Williams (las obtuvo en el 2013) con 34 victorias, y más atrás quedó la belga Justine Henin, con 32 conseguidas en el 2008.