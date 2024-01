Incentivar al deporte en las personas con discapacidad

Noelia Olivera, la joven oriunda de Panambí que formó parte de la selección argentina de Básquet Adaptado y actualmente se desempeña como directora de Deportes para Personas con Discapacidad de la provincia, fue entrevistada en el programa “Ronda Deportiva” que se emite por MisionesCuatro, donde habló en primer lugar de las tareas que vienen realizando desde esa área, dependiente del Ministerio de Deportes de la provincia, cómo fue su llegada al básquet, luego de sufrir un accidente en el año 2013, que la dejó en silla de ruedas.

“El fin es promover y contener lo que tenga que ver con deportes adaptados, estar para el deportista con discapacidad, también apoyar a los que están con proyección a la selección argentina, por ejemplo”, explicó Olivera.

Y agregó: “el básquet fue una casualidad, yo estaba a dos cuadras donde se entrenaba y quería hacer un deporte, antes del accidente hacia vóley, futbol. El básquet apareció en mi vida, me buscó y una vez que pude entrenar no me fui más, tuve mi ciclo en la selección argentina y agradezco vivir esa experiencia, fue un honor y tomé la decisión de alejarme por cuestiones personales”.

“Mi militancia y todo lo que tiene que ver con discapacidad y deporte, discapacidad en un principio, y deporte después. La idea es trabajar dentro de la temática y seguir ayudando a personas que lo necesitan y que pasaron por lo mismo que pasé yo”, expresó Olivera.

En ese sentido, hizo un llamado a la práctica del deporte: “amen de lo que tenga que ver con la discapacidad, el deporte lo debemos practicar todas las personas, independientemente si tienen o no una discapacidad. Mi trabajo viene desde hace mucho para forjar todo lo que tenga que ver con el deporte y sumar a más personas con discapacidad, porque el deporte te salva”, afirmó.