Foto vía @SC_ESPN

Maracanazo. Independiente del Valle se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2023. El conjunto ecuatoriano venció al Flamengo por penales (5-4) en el Estadio Maracaná. Sobre el final del tiempo reglamentario, el Mengao logró ponerse 1-0 con gol del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que empató la serie, llevó la definición al tiempo suplementario y luego a la definición de los penales.

El primer tiempo comenzó parejo y ninguno de los dos equipos se sacó ventaja. Sin embargo, con el correr de los minutos, el Flamengo se acomodó en la cancha y tomó las riendas del partido. La tenencia de la pelota la fue transformando en llegadas claras de gol, pero por los palos y la falta de efectividad no pudo ponerse en ventaja. Thiago Maia, Ayrton Lucas y Giorgian de Arrascaeta, de cabeza, tuvieron ocasiones para ponerse en ventaja.

En el segundo tiempo, el encuentro fue similar a la primera etapa. Flamengo bajó su rendimiento y no fue el mismo equipo de los primeros 45 minutos. Independiente del Valle por momentos aguantó el resultado conseguido en la ida y e intentó adueñarse de la pelota. Cuando el partido llegaba a su fin, el Mengao se encontró con la ventaja a través de Giorgian de Arrascaeta que solo tuvo que definir y llevó la serie al alargue.

Ya en el tiempo adicional, Independiente del Valle defendió más por el desgaste del partido, y no tuvo piernas para jugar de igual a igual. El equipo brasileño tuvo la pelota y los cambios no le sirvieron demasiado y el marcador no se movió del 1-0 y la final se definió en los penales.

En la tanda de los penales, Independiente del Valle le ganó al Flamengo por 5-4. Todos convirtieron a excepción del uruguayo, que había marcado el único gol de la noche, Giorgian de Arrascaeta. El mediocampista pateó a media altura a la derecha y el arquero del equipo ecuatoriano, Wellington Ramírez, tapó el remate, informó el portal TN.