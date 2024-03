Infantino contra la tarjeta azul: “es un tópico que no existe para la FIFA”

Foto gentileza

Luego del rumor que indicó que la tarjeta azul sería incluida en el fútbol, el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se opuso rotundamente a esta posibilidad y aseguró que “no existe” para el ente regulador.

El uso de la tarjeta azul se usa en el futsal, por ejemplo, la misma le permite al árbitro expulsar a un jugador sólo por 10 minutos y no de forma definitiva.

“No, no habrá ninguna tarjeta azul, en ningún nivel. Es un tópico que no existe para la FIFA. No hay manera”.

Las declaraciones de Infantino fueron en el congreso anual de la International Football Board Asociation (IFAB), que se celebró este sábado en Glasgow (Escocia).

“¿Quieren un título? Sería: Tarjeta roja a la tarjeta azul. Siempre estamos abiertos en IFAB y FIFA a buscar ideas o propuestas, y cada propuesta e idea tiene que ser tratada con respeto, por supuesto. Pero una vez que la miras, también hay que proteger la tradición y la esencia del juego”, explicó.