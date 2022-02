Juan Martín Del Potro podría retirarse del tenis

Lo hizo en una conferencia de prensa, tras anunciar que el próximo martes 8 de febrero tendrá su debut frente a Federico Delbonis en el Argentina Open 2022, el torneo elegido para retomar su carrera, se sinceró ante la prensa y aclaró cuál es su situación.

“Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca transmitir porque como todo el mundo sabe y espera que haga una vuelta al tenis, posiblemente no lo sea asi y sea más una despedida que una vuelta”, comenzó diciendo emocionado“La Torre de Tandil”.

“Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante y bueno la rodilla me está haciendo vivir una pesadilla, hace muchos años que vengo intentando alternativas, médicos, entrenamientos y es el dia de hoy que no logro solucionarlo”, continuó.

“Nunca imaginaba un posible retiro del tenis que no sea jugando dentro de una cancha y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo. Estas semanas se verá que pasa con mi futuro y tengo claro que hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años con dolores y no como un deportista profesional que hoy me siento pero sin bajar los brazos”.

“No quería retirarme en una conferencia, sino en una cancha”, expresó del Potro.