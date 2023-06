La palabra de Julián Álvarez tras ganar la Champions League 2023

ESTAMBUL. Julián Álvarez hizo historia este sábado y con el título logrado con el Manchester City en la Champions League, se convirtió en el primer jugador de la historia de Argentina en ganar el Mundial, la Copa Libertadores y el torneo de clubes más importante de Europa.

Tras la coronación, la Araña, que hoy no sumó minutos, destacó: “Una temporada magnífica, increíble. No solo por la victoria, también porque crecí mucho, aprendí mucho como jugador y como persona. Era un desafío venir desde Argentina a otro país. Y la verdad es que me ayudaron mucho y terminamos la temporada ganando todo”, expresó el delantero argentino según publicó TyC Sports.

🤯🇦🇷 Julián Álvarez se convierte en el ÚNICO FUTBOLISTA ARGENTINO en TODA la HISTORIA en ganar Copa Libertadores, Copa América, Copa del Mundo y Champions League. pic.twitter.com/euDE6q2Y0s — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 10, 2023

Luego, consultado sobre el abrazo que se dio con Erling Haaland, el gran goleador del equipo que no tuvo una buena final, Álvarez explicó: “Todos nos apoyamos entre todos, más allá de que unos jueguen más y otros menos. Y por eso se dan los resultados”, sostuvo.

Por último, destacó el mensaje de Pep Guardiola en el descanso: “Sabíamos que ellos tienen grandes jugadores y juegan muy bien. Pep lo que nos dijo en el entretiempo es que estemos tranquilos, que entendía los nervios pero que iba a llegar el gol”, reveló el cordobés de Calchín.

Cabe destacar que Álvarez es el primer jugador argentino en ganar Mundial de Fútbol, la Copa América, La Finalissima, la Copa Libertadores y la Champions League.