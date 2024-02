La pasión y determinación de Kókich Vera Goires en el Crossfit

El competidor explicó que el Crossfit es una combinación de disciplinas y, aunque no está federado como deporte, lo atrajo por su entrenamiento de alta intensidad, especialmente después de haber practicado fútbol. Desde que se inició en 2016, no ha dejado de participar en competencias, destacando su incursión en Asunción (Paraguay) en 2018 y su reciente clasificación para representar a la provincia en una competencia de gran envergadura.

Consciente de los cuidados que requiere el entrenamiento en esta disciplina, Vera Goires señaló la importancia de contar con un equipo de profesionales detrás, ya que el Crossfit implica una exigencia física considerable.

El competidor reveló que existen diversas categorías de competencia en Crossfit, y él compite en la categoría Elite, la más alta en la que participan los mejores atletas del país. En preparación para su próxima competencia en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en marzo, donde participarán 400 atletas, Vera Goires está decidido a dar lo mejor de sí mismo, “Con la preparación física y el profe que tengo, me tengo mucha fe”, dijo.

Para costear este importante viaje, Vera Goires está organizando una rifa, en la que cuenta con el apoyo de amigos y emprendedores locales. “Estoy recaudando plata para los gastos de nafta y cinco días de hospedaje. Me tengo que bancar yo solo, no tengo apoyo del Estado porque no está federado”, reveló.

Los premios incluyen diversas experiencias y productos, como un asado para 8 personas, kits materos, alfajores artesanales y cuotas de entrenamiento de Crossfit, entre otros. El sorteo se llevará a cabo el 29 de febrero, y los interesados pueden adquirir sus números a través de su cuenta de Instagram: @kokichvg.