Las Decanas avanzan a la Copa Federal Femenina

Se trata de Chaco For Ever, equipo que clasificó este fin de semana al dejar atrás a su par Marcelino Ugarte de Villa Ángela en ajustada final. El cruce entre obereñas y chaqueñas será por la fase regional del torneo. Cabe mencionar que Formosa y Corrientes no presentaron equipo, por lo tanto, la definición será entre estos dos equipos.

El Consejo Federal de Fútbol determinó que el cruce sea a un solo partido en cancha neutral, por lo que el partido será este martes 16 a las 17 hs. en Ituzaingó (Corrientes). El ganador representará a la región Litoral Norte y se enfrentará a equipos de primera división de AFA.