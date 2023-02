Lionel Scaloni, finalista al premio The Best, al mejor DT

PARIS. Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022, está entre los tres finalistas al premio The Best, que reconoce “reconoce las actuaciones excepcionales de los entrenadores” entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.

Según TyC Sports, el DT oriundo de Pujato, compite mano a mano con Pep Guardiola (campeón de la Premier League en la última temporada) y Carlo Ancelotti (que conquistó la Champions League con el Real Madrid y disputará la final del Mundial de Clubes). De acuerdo a varios especialistas, Scaloni tiene un plus respecto de los otros dos laureados DTs, no sólo por conseguir la Copa del Mundo, sino también por haber sido campeón en la Finalissima ante Italia, el pasado 1 de junio del 2022.

Actualmente, Scaloni negocia su renovación de contrato con el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia, para continuar al frente de la Albiceleste.

La ceremonia de premiación en la que se conocerá a los ganadores al The Best (a las diferentes categorías) se desarrollará el próximo 27 de febrero en París, Francia.

Los otros argentinos que competirán por The Best

Aún resta definir los finalistas para el The Best en la terna a mejor jugador. Los otros argentinos en carrera son Lionel Messi y Julián Álvarez, figuras de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. A su vez, también nominaron a la hinchada argentina al The Best a la Afición de la FIFA por Qatar 2022.

En tanto, el que ya está ternado es Emiliano “Dibu” Martínez, figura en las definiciones por penales contra Francia en la final y Países Bajos en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El marplatense compite con dos colegas que también brillaron: Thibaut Courtois (de excelente nivel en el Real Madrid campeón la Champions League) y Yassine Bounou, más conocido como Bono (que hizo historia con su selección –Marruecos– al finalizar cuarto en el Mundial de Qatar).