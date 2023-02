Lionel Scaloni fue elegido como el DT del año

Foto vía @Argentina

El DT de la Selección argentina ganó el galardón en la ceremonia The Best: “Quiero agradecer por el premio a todos, especialmente a los 26 jugadores que nos llevaron a la gloria, sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada; al presidente de la AFA por permitirme ser entrenador de la Selección argentina, a todo mi cuerpo técnico que son amigos, eternamente agradecido”, informó el portal TN.

Lionel Scaloni estaba visiblemente emocionado y habló sobre el apoyo que recibió de millones de argentinos: “Como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país; ver a la gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos y estamos eternamente agradecidos. Por último, a mi esposa, mis hijos, mi papá y mi mamá y a mis hermanos que están en Pujato; gracias a ellos soy lo que soy”.