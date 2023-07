Los Pumas lograron un triunfazo agónico ante Australia por el Rugby Championship

Los Pumas, la Selección Argentina de rugby, logró este sábado un histórico triunfo sobre Australia en Sydney por 34 a 31 gracias a un agónico try de Juan Martín González en la última jugada del partido, por la segunda fecha del Rugby Championship luego de la dura derrota ante Nueva Zelanda en Mendoza. Es la primera vez en la historia que el combinado nacional logra dos victorias consecutivas en su visita a los Wallabies.

El partido estuvo plagado de emociones. Len Ikitau convirtió el primer try para los locales, que llegaron a estar arriba 10-0 en el arranque, pero lo empataron gracias a un penal de Emiliano Boffelli y un try Jerónimo de la Fuente con converción posterior para irse al descanso igualados. En el complemento, Julián Montoya adelantó a Los Pumas con un nuevo try pero Nick White devolvió la paridad.

A los 29 minutos, Mateo Carreras adelantó nuevamente al conjunto argentino, pero en los siguientes seis minutos, Samu Kerevi y Mark Nawaqanitawase dieron una ventaja a Australia que parecía insuperable, hasta que en la última jugada del partido, Juan Martín González saltó sobre el ruck que terminó en el ingoal australiano, llegó a apoyar la pelota y decretó el triunfo de Los Pumas.

Cuándo juegan Los Pumas en el Rugby Championship

Argentina 12-41 Nueva Zelanda – Rugby Championship – Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza)

Australia 31-34 Argentina – Rugby Championship – CommBank Stadium (Sídney)

Sudáfrica vs. Argentina – Rugby Championship – Emirates Airlines Park (Johannerburgo) – Día y hora: 29 de julio, desde las 12.05