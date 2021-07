Machismo en el fútbol: repudian el comentario de un relator sobre una árbitra

BUENOS AIRES. En las últimas horas el relator Ramón Ávila de TyC Sport, quedó en el ojo de la tormenta y se ganó el desprecio de buena parte del público y hasta un comunicado en su contra por parte de la Subcomisión de Género y Diversidad del club Nueva Chicago, esto luego de emitir comentarios machistas cuando la árbitra asistente Mariana Duré apareció en el plano de la transmisión.

“Ahí está, qué linda, buena presencia, ¿no? de la árbitro asistente”, comentó Ávila cortando su relato futbolístico para referirse a la profesional. Y siguió diciendo: “¡Epa! se congeló la cámara allí por parte de uno de los camarógrafos. Había un jugador… Duré, ¿no? bah, capaz que sea pariente”.

Pero a pesar de su intento de continuar con las acciones del partido, Ávila siguió asociaciones libidinosas en relación a la jueza arbitral: “Viene el centro desde la izquierda de Sayavedra, se queda corto, el rechazo de Barrios, no se fue el peligro para Nueva Chicago, pero había offside de Sayavedra. Para mí que se encandiló con el árbitro asistente 2”, dijo.

Y como si esto no había sido suficiente, continuó con su actitud machista haciendo foco en la mujer dentro de la cancha: “Había un Duré, me acuerdo, un delantero rubio que jugó en Vélez y en All Boys. Nos desconcentramos con el árbitro asistente, ya después me va a decir el nombre y apellido, consiga teléfono también”, añadió.

Esta actitud consiguió que la Subcomisión de Género y Diversidad de Chicago emitiera un comunicado en repudio a los dichos del relator: “Desde la Subcomisión de Género y Diversidad del Club Atlético Nueva Chicago repudiamos los dichos por parte del relator de @TyCSportsPlay hacía la juez de línea durante la transmisión del partido de hoy disputado contra Mitre (SdE)”, se expresó desde la cuenta oficial, mientras que más tarde se añadió: “El acoso verbal tanto en nuestra institución como en todos los ámbitos debe ser rechazado”.