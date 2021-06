Messi, tras el empate en Argentina-Chile: “Nos faltó tranquilidad”

Foto vía @SC_ESPN

Lionel Messi analizó el empate de la Selección Argentina ante Chile en el debut de la Albiceleste en la Copa América y aseguró que al elenco nacional le “faltó tranquilidad” para poder llevarse el triunfo. “Queríamos empezar ganando”, agregó el capitán, autor de un golazo de tiro libre.

“El empate le dio tranquilidad a ellos, que empezaron a manejar la pelota y nosotros no podíamos tenerla. Se complicó ahí el partido”, reconoció Messi. Y ante la consulta de qué le faltó a Argentina para ganar, respondió: “Faltó tranquilidad, cuando nos pusimos en ventaja no pudimos tenerla, la cancha la verdad que mucho no ayudaba, pero nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que si hicieron ellos cuando empataron”.

En el cierre, la Pulga manifestó: “Queríamos empezar ganando, era importante empezar con una victoria contra un rival difícil. Ahora se viene Uruguay, que también va a ser parejo y complicado. Son dos partidos muy duros para empezar esta Copa América y por eso queríamos empezar ganando, pero bueno, ya hay que empezar en Uruguay”, cerró.

Fuente TyC Sports