Messi tuvo su primer entrenamiento en el Inter Miami

Foto vía Télam

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino campeón del mundo, se presentó este jueves en el centro de entrenamiento de Inter Miami para realizar su primera práctica junto a su nuevo equipo.

El astro llegó este jueves al complejo de la franquicia de Florida anexo al estadio Drive Pink para ponerse bajo las órdenes del entrenador Gerardo Martino y trabajar junto a sus nuevos compañeros, según informaron fuentes vinculadas a la franquicia.

Messi ya se había entrenado ayer en el predio de Inter Miami, pero de manera individual, en tanto que este jueves sí fue presentado a sus nuevos compañeros. Y también este lunes se realizó parte de la revisión médica habitual en estos casos.

Por lo pronto y hasta que no estén finiquitados todos los detalles y rubricado el contrato con su firma, en Inter Miami se cuidan mucho de mostrar imágenes de “Leo” entrenando o recorriendo las instalaciones. Mucho menos, obviamente, muestran sus primeros pasos practicando junto a sus nuevos compañeros.

Entre ellos podrían contarse algunos jóvenes futbolistas argentinos como el atacante de Colón Facundo Farías y el central de Racing Club Tomás Avilés, aunque los directivos de Inter Miami ya aceleraron por el delantero del club santafesino, al punto que realizaron una primera oferta por 5.000.000 de dólares más 1.000.000 por variables.

Como queda dicho, esta fue “una primera oferta”, ya que la cláusula de rescisión del santafesino de apenas 20 años (el 28 de agosto cumplirá 21) es de 10.000.000 de dólares.

Mientras esto avanza, Messi será presentado el próximo domingo con una gran evento en el estadio Drive Pink de Fort Lauderdale y su debut está previsto para el 21 de julio contra Cruz Azul, de México, por la Leagues Cup.

También, existe la posibilidad de una conferencia de prensa para el lunes y al día siguiente una práctica a puertas abiertas.

Mientras tanto, el plantel jugará el sábado contra St. Louis City, como visitante, en el partido que marcará el debut del “Tata” Martino y el último antes del receso al que entrará la MLS hasta el 20 de agosto.

Messi llegó el martes a la tarde a Miami luego de pasar unos días de descanso junto a su familia en las playas de Bahamas.

El jueves por la noche salió a cenar junto a su familia a un reconocido restaurant y se viralizaron fotos junto al dueño y el cantante Diego Torres y también videos de los fanáticos que lo esperaron a la salida.

Las vacaciones de Messi comenzaron el 15 de junio luego de su presencia en el amistoso del seleccionado argentino ante Australia en Beijing.

El rosarino estuvo unos días en su casa en un barrio privado de Funes y participó de los partidos homenaje a Maximiliano Rodríguez y Juan Román Riquelme, el 24 y el 25 de junio, respectivamente.

El campeón de América y del Mundo con la Argentina quedó libre de Paris Saint-Germain el pasado 30 de junio luego de dos temporadas en el club francés.

Inter Miami será el tercer club de su magnífica carrera que comenzó en noviembre de 2003 en Barcelona.

A los 36 años, Messi jugará los próximos dos en Inter Miami, que actualmente está en la última posición de la Conferencia Este.

En la franquicia de Florida será nuevamente dirigido por el “Tata” Martino, quien lo tuvo en la Selección y en Barcelona, y tendrá como compañeros a sus amigos Sergio Busquets y Jordi Alba.

También, compartirá plantel con sus compatriotas Franco Negri, ex Newell’s Old Boys, quien se recupera de una grave lesión en la rodilla izquierda al romperse los ligamentos cruzados y tendrá para seis meses de recuperación; Nicolás Stefanelli, ex Defensa y Justicia, y el juvenil Benjamín Cremaschi, de 18 años, nacido precisamente en Miami pero de ascendencia argentina, informó el portal Télam.