LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS. El ex astro de Los Angeles Lakers y de la selección de básquetbol de Estados Unidos, Kobe Bryant, y su hija de 13 años Gianna, murieron este domingo al colapsar un helicóptero en el que viajaban con otras tres personas, que también perdieron la vida. El accidente aéreo ocurrió en Los Angeles. El basquet está de luto y figuras como Manu Ginóbili, Luis Scola y Andrés Nocioni, expresaron su dolor en las redes sociales.

Los Angeles Times también confirmó un accidente de helicóptero en las colinas cercanas de Calabasas, en el sur de California.

Según Ámbito, el incidente se produjo solo unas horas después de que la ex estrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia.

También fallecieron los ocupantes del helicóptero caído

El reporte indicó que Bryant, viajaba con otras tres personas y el piloto en su helicóptero personal luego que la aeronave se precipitó tras incendiarse en pleno vuelo. Los funcionarios del alguacil del condado de Los Ángeles dijeron que no había sobrevivientes del accidente de la mañana en una ladera en Calabasas, al oeste de Los Ángeles.

El helicóptero fue descrito como un Sikorsky S-76, dijo el vocero de la Administración Federal de Aviación, Allen Kenitzer. TMZ fue el primer medio de comunicación estadounidense en informar que Bryant estaba entre los muertos en el accidente. La muerte del ícono de la NBA fue confirmada más tarde por ESPN y Variety citando fuentes no identificadas.

Los exbasquetbolistas de la selección argentina, campeones olímpicos y miembros de la generación dorada, Emanuel Ginobili y Luis Scola, escribieron en redes sociales consternados debido a la muerte de uno de los mejores profesionales del basquet de la historia, con quien compartieron temporada desde distintos equipos.

Devastated. — Manu Ginobili (@manuginobili) January 26, 2020

Las repercusiones en las redes sociales

“Devastado”, puso Ginobili, histórico ex jugador de San Antonio Spurs, equipo con el cual enfrenó a Bryant en numerosas oportunidades. En tanto que Scola no pudo contener su consternación ante el fallecimiento de Bryant: «No lo puedo creer… Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia… Que día de mierda…», expresó.

No lo puedo creer… Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia…



Que día de mierda… — Luis Scola (@LScola4) January 26, 2020

Por su parte, otro de los miembros de la generación dorada, Andrés Nocioni, exjugador de los Chicago Bulls, se expresó en redes sobre el fallecimiento de la leyenda de la NBA. “Grandes rescuerdos y mucho dolor por esta noticia tan dura para el Basquet Mundial! Noticia devastadora. QEPD Kobe”, escribió.

Una ilustre trayectoria en el basquet

Bryant fue cinco veces campeón de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), todos con Los Lakers, y es el cuarto máximo artillero de la liga de básquet de su país, en una carrera que comenzó en 1996 y duró hasta su retiro en 2016. También fue dos veces medallista de oro olímpico, ayudando a que el equipo estadounidense de estrellas de la NBA obtuviera títulos en 2008 en Pekín y 2012 en Londres.

