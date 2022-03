Nadal se fisuró una costilla y estará inactivo al menos cuatro semanas

Foto vía Télam

MADRID. El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de la historia, sufrió una fisura por estrés en el tercer arco costal izquierdo y estará al menos cuatro semanas alejado del circuito, según lo confirmó el propio manacorí a través de sus redes sociales. Esta lesión le impedirá iniciar la gira sobre polvo de ladrillo en Europa.

“Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre entre cuatro y seis semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”, publicó Nadal en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram.

De acuerdo con Télam, el español de 35 años, protagonizó un notable inicio de temporada con la obtención de los trofeos en Melbourne, el Abierto de Australia (le permitió adueñarse del récord de 21 Grand Slam) y Acapulco. Además, disputó la final en Indian Wells este último domingo, partido que perdió con el norteamericano Taylor Fritz. Así, su invicto llegó a los 20 partidos.

“Bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradezco a todos el apoyo”, añadió Nadal, quien no estará en los torneos de Montecarlo, Barcelona y difícilmente pueda jugar en Madrid.

Los torneos que se pierde Nadal por esta lesión

Nadal, actualmente tercero en el ranking mundial de la ATP detrás del serbio Novak Djokovic (1) y el ruso Daniil Medvedev (2), defendía el título en el Conde de Godó de Barcelona, mientras que había arribado a cuartos de final en Montecarlo y Madrid.

Según explicó el médico catalán Angel Ruiz Cotorro, la lesión de Nadal se produjo en la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells que le ganó al también español Carlos Alcaraz por 6-4, 4-6 y 6-3. Y el plazo estimado para su regreso será de cuatro a seis semanas dependiendo de cómo evolucione al tratamiento al que será sometido.

En el mejor escenario para él, podría disputar los Master 1000 de Madrid y Roma –donde es el campeón defensor. Sin embargo, de no recuperarse a tiempo, podría llegar a Roland Garros, sin haber disputado los torneos previos que se juegan sobre polvo de ladrillo.