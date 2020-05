No hay fecha definida para la vuelta al fútbol en Argentina

Foto ilustrativa vía @elbocononline

“Nosotros no manejamos los tiempos del regreso. Todo el conjunto de AFA pensamos lo mismo. Dependemos de los que nos diga el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias”, declaró el titular de la AFA.



La cuarentena por el coronavirus mantiene paralizado al fútbol desde marzo y no hay precisiones respecto de un eventual retorno a la actividad, aun con la implementación de diferentes protocolos de seguridad.



“Sería un irresponsable y un aventurero si arriesgo una fecha en la que volverá el fútbol. Ni siquiera hay claro un protocolo para entrenar o competir. Hasta que no haya una vacuna esa situación parece imposible”, explicó Tapia a Radio La Red.

En ese contexto, resaltó que en Alemania, donde la Bundesliga ya lleva dos semanas de actividad oficial en medio de contagios, hubo “veinte casos en equipos de Segunda División y ya hay partidos suspendidos; planteles que deben hacer cuarentena”, dijo.



“Si eso pasase en la Argentina deberíamos frenar sin ninguna duda y eso marcaría un retroceso”, expresó Tapia.