Paraguay echó a Berizzo

La derrota de Paraguay, 4 a 0 ante Bolivia, fue la peor de la historia de la Albirroja ante ese rival, en partidos oficiales o amistosos. Y tras el partido fue despedido el técnico Eduardo Berizzo al frente de la Albirroja. Y era una situación que se veía venir.

“La APF comunica que se dan por terminadas las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya Absoluta. Le deseamos el mejor de los éxitos. Informamos que los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albirroja”, fue el comunicado de la dirigencia.

Por algo el Toto no fue a la conferencia de prensa posterior a la caída en el Hernando Siles de La Paz y no se dio explicaciones. Mientras, en las redes sociales se descargaron mucho contra el argentino, y también en la prensa. El comentarista de AM 780, Benicio Martínez, cerró así su comentario: “Señor Eduardo Berizzo, gracias por los servicios prestados. Buenas noches”.