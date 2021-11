Qatar 2022: qué necesita Argentina para clasificarse contra Brasil

ARGENTINA. Desde que las Eliminatorias en Sudamérica se disputan todos contra todos -es la séptima vez-, ninguna selección se quedó afuera con 28 puntos, que son los que lleva el seleccionado argentino.

Pero mientras los números no den, la Selección Argentina no puede descorchar. No obstante, si hay triunfo ante Brasil, más una combinación de resultados -que pueden favorecer incluso sin victoria propia-, Messi y compañía podrán sentirse en Qatar 2022, a casi un año exacto del inicio del Mundial previsto para el 21 de noviembre.

Porque si algo no queremos hoy es ser Italia, la campeona de Europa. O Portugal, con su megaestrella Cristiano Ronaldo, que deben esperar hasta marzo para jugar un Repechaje para saber si estarán en la cita máxima.

En cambio, Argentina podría clasificarse, cuando todavía queden por delante cuatro partidos, un margen holgadísimo respecto de hace cuatro años, cuando la selección dependió de un triunfo en la altura de Quito, para llegar a Rusia.

Los números

¿Qué cuentas hay que hacer? La Selección suma 28 puntos, con 12 de ventaja sobre Chile (4°), Colombia (5°) y Uruguay (6°), cuando quedarán 12 en juego. Lo que tiene que pasar es estirar esa ventaja, algo que se daría si hay triunfo ante Brasil y si dos de esos tres rivales no ganan. Incluso, empatando en el clásico, habrá pasaje a Qatar si dos de esos tres países pierden.