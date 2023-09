Revelaron cuándo se retirará Ángel Di María de la Selección Argentina

En la previa del debut de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 ante Ecuador, desde ESPN confirmaron que el jugador del Benfica se despedirá del combinado albiceleste una vez finalizada la Copa América 2024 en Estados Unidos.

De esta manera, luego de lo que será el certamen que se disputará en suelo norteamericano donde el seleccionado argentino defenderá su corona obtenida en la Copa América 2021 en Brasil, uno de los emblemas del combinado nacional ponte su punto final con la camiseta celeste y blanca.

En cuanto a la actualidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni y Di María, de cara al partido de Ecuador, si bien no se confirmó, todo indicaría que el ex Real Madrid estaría en el banco de suplentes y su lugar tomaría Nicolás González para integrar el once en el estreno en las eliminatorias.