Riquelme habló de su función y recordó la caída ante Santos

Foto vía INFOBAE

Juan Román Riquelme hablo este martes de su cargo como dirigente de Boca Juniors y recordó la eliminación ante Santos por la pasada Copa Libertadores, al señalar que “no lo hicimos nada bien”, en un encuentro virtual organizado por el club Villarreal de España con excompañeros del “10”.

En el videochat divulgado por la redes sociales estuvieron varios futbolistas del Villarreal que jugaron la semifinal de la Champions League de hace 15 años contra el Arsenal, rivales al que se volverán a enfrentar este jueves en la semifinal de la Europa League.

Rodolfo Arruabarrena, Marcos Senna, Diego Forlán y Robert Pires dialogaron con el ídolo “xeneize”, quien se refirió a su actual función como vicepresidente segundo de Boca.

“Es divertido porque quiero mucho al club. Tengo dos clubes en mi vida: soy bostero, hincha de Boca desde chiquito, y después de lo que vivimos en Villarreal lo tengo como mi equipo. Tengo la suerte de que tienen los mismos colores los dos clubes. Me parece que la estoy pasando muy bien”, expresó Román.

“Me metí en el club nuevamente, estoy un poco entretenido. Disfrutando mucho. La llevo bien porque soy de dormir poquito. Tratando de armar el equipo lo mejor posible y viendo si cumplimos el sueño de la gente de jugar bien y de que el equipo ande cerca de ganar la Libertadores, que es lo que ganamos todos. Pensé que se me iba a complicar mucho más pero tengo mucha gente que me ayuda”, agregó.

Riquelme, quien desde que asumió en su cargo de dirigente nunca habló con los medios de prensa, solo hizo (hace un mes atrás) un video de un minuto y medio para presentar la señal de streaming “Boca-Predio”.

En la previa del partido de esta noche ante Santos en la Bombonera, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, se refirió a la eliminación ante el “peixe” en la anterior edición del máximo torneo continental.

Riquelme 💬: "Tengo dos clubes en mi vida. Uno es Boca y el otro es el Villarreal. Amo el club, como todos los que están aquí".



¡Mira la charla completa de Senna, Riquelme, Forlán, Pires y Arruabarrena!



👉https://t.co/qWyLJWSbjM👈#EsNuestroMomento#UEL pic.twitter.com/ikehLu5Zrc — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 27, 2021

“Arrancamos la Copa Libertadores y nos toca jugar con Santos, partido difícil. Nos ganó la semifinal del año pasado, que nosotros no lo hicimos nada bien”, dijo Román a sus excompañeros.

De aquel paso por el Villarreal, en donde jugó desde 2003 hasta el 2006 inclusive, comentó que “pasaron 15 años, quiere decir que algo bueno hemos hecho. No puede pasar tanto tiempo y que se siga recordando a ese equipo. Sacando al Barcelona, habíamos logrado que el fútbol español hinchara por nosotros. Era lindo sentir eso. El equipo jugaba bien y a la gente le gustaba”.

“Hemos logrado que la gente se entusiasme también, nunca había visto a la gente tan ilusionada, con tanta alegría como durante esa Champions League. El día que llegamos al estadio con la gente caminando al lado del micro fue verdaderamente hermoso”, recordó.

Y de aquel penal que le atajó Jens Lehman en la semifinal ante el Arsenal inglés dijo que “ese penal yo no lo volví a ver nunca más. Tenía mucha ilusión de llegar a esa final de Champions. Estaba convencido de que ese día íbamos a ganar. Me había tocado ir a la conferencia de prensa con nuestro entrenador y me acuerdo que declaré que íbamos a ganar, que el Arsenal no la iba a pasar bien. Era lo que sentía. En nuestra cancha éramos muy fuertes”, añadió.

Juan Román Riquelme, de 42 años, asumió el 20 de diciembre de 2019 como vicepresidente segundo y encargado de la secretaría de fútbol del club que lo llevó a la fama como jugador, y que lo tiene como uno de sus máximos ídolos, informó el portal Telam.