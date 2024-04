River y Boca disputarán un Superclásico por la Copa de la Liga

Foto vía A24

Tras sus clasificaciones a los cuartos de final de la Copa de la Liga, Boca y River protagonizarán un nuevo superclásico este próximo domingo 21 de abril.

Se prevé el partido se dispute en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con una capacidad de 25 mil espectadores por equipo, entre las 15.30 y 17 horas, de acuerdo las versiones que fueron ratificadas este martes por la mañana en A24.

River,con 27 puntos, terminó primero en la Zona A, mientras que Boca se posicionó cuarto lugar de la Zona B, con 25 unidades.

El cuadro de los cuartos de final quedó definido de la siguiente manera: River Plate y Boca Juniors; Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.