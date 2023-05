PARIS. Roland Garros 2023 tuvo su tercer día de acción este martes 30 de mayo, con el debut de varios argentinos en el cuadro principal masculino. Entre los resultados destacados para el tenis argentino, aparece la victoria de Francisco Cerúndolo –la mejor raqueta del país en el momento-, ante el español Jaume Munar, en una jornada que fue positiva para la mayoría de los tenistas albicelestes.

Debut auspicioso para Olivieri

Según publicó TyC Sports, el tenista argentino Genaro Alberto Olivieri avanzó este martes a la segunda ronda tras imponerse en un maratónico partido sobre el francés Giovanni Mpetshi Perricard por 7-6 (3), 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1. Olivieri, nacido en Bragado hace 24 años y ubicado en el puesto 231 del ranking mundial de la ATP, doblegó a una promesa del tenis local, luego de tres horas y 54 minutos de juego.

El bragadense, que juega en París su primer Grand Slam tras haber superado la clasificación, se enfrentará en la segunda ronda ante el italiano Andrea Vavassori (148), quien dejó en el camino al serbio Miomir Kecmanovic (37) por 5-7, 2-6, 7-6 (8), 7-6 (3) y 7-6 (9) tras más de 5 horas de partido y levantando varios match points en contra.

Cerúndolo sin problemas a segunda ronda

Por su parte, Francisco Cerúndolo logró su primera victoria en Roland Garros, ante el español Jaume Munar, en cuatro sets, por 6-1, 2-6, 7-6 (5) y 6-1. Cerúndolo, cabeza de serie número 23 del torneo, necesitó dos horas y 44 minutos para derrotar a su rival, que ocupa el puesto 81 de la clasificación de la ATP.

Tras caer en primera ronda en 2021 y 2022, el bonaerense, de 24 años, tiene ahora la oportunidad de seguir dejando su marca en el Grand Slam parisino. Para ello, el argentino se enfrentará el jueves en segunda ronda con el alemán Yannick Hanfmann, que doblegó en cinco mangas al brasileño Thiago Monteiro. Fue 6-3, 7-5, 6-7 (6), 6-7 (2) y 6-4 para el alemán, que viene de hacer cuartos de final en el Master 1000 de Roma.

El regreso de Pella a un triunfo en torneos majors

Por su parte, el bahiense Guido Pella eliminó al francés Quentin Halys por 4-6, 7-6 (7), 6-2, 6-7 (4) y 7-6 (4) en un maratónico partido a cinco sets y un super tie break que sobrepasó las cuatro horas de juego. Pasaron exactamente 638 días desde la última victoria del bahiense en un torneo de Grand Slam, justamente en el US Open 2021.

De esta manera, Pella, que cosechó el séptimo triunfo en Roland Garros, se medirá contra el brasileño Thiago Seyboth Wild, quien viene de la clasificación y hoy dio el batacazo ante Daniil Medvedev, el número dos del mundo, por 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3 y 6-4.

Ubicado en el puesto 423 del ranking, el tenista de 33 años nunca llegó a la tercera ronda del certamen. Pero sólo en 2017 cayó en la primera. Ahora, el zurdo tendrá una chance importante contra el 172º del ranking ATP, que viene de la qualy y consiguió la mejor victoria de su carrera.

Báez no pudo con una leyenda local

Por último, Sebastián Báez (42º) no pudo avanzar en el certamen para el que venía con buena preparación y buenos resultados este año. Chocó con el experimentado ex top-ten Gaël Monfils (394º), que lo doblegó en 3 horas y 51 minutos de partido. Fue 6-3, 3-6, 7-5, 1-6 y 7-5 para el galo, que fuera semifinalista en Roland Garros 2008 y en el US Open 2016.