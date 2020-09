Roland Garros: el sorteo del cuadro y un duro rival para Schwartzman

PARÍS. El Abierto de Francia ya tiene los cuadros individuales confirmados a escasos días del comienzo del torneo, este domingo. Diego Schwartzman, 13° del ranking, 12° cabeza de serie en el Bois de Boulogne y finalista del Masters 1000 de Roma la semana pasada, tendrá un duro rival en la primera ronda. Será el serbio Miomir Kecmanovic, 40° del ranking, reciente campeón del ATP 250 de Kitzbühel, un torneo que se juega sobre polvo de ladrillo.

Será el primer enfrentamiento entre el jugador entrenado por Juan Ignacio Chela y el balcánico, de 21 años y uno de los más destacados de la nueva generación.

En tanto, el bahiense Guido Pella, 37° del mundo, debutará ante el italiano Salvatore Caruso (84°). Federico Coria (98°), en su primer main draw de Roland Garros, dará el primer paso ante un jugador de la qualy. Ya se sabe que habrá al menos un argentino en segunda ronda, porque en su debut, chocarán el cordobés Juan Ignacio Londero (68°) y el azuleño Federico Delbonis (81°).

Este viernes, intentarán superar la tercera y última ronda de la clasificación el correntino Leonardo Mayer y los rosarinos Renzo Olivo y Nadia Podoroska.

El camino de Nadal, Djokovic y Thiem

Rafael Nadal, el doce veces ganador de la Copa de los Mosqueteros, será el segundo favorito y debutará ante el bielorruso Egor Gerasimov (83°). En los cuartos de final, el mallorquín podría enfrentarse con el alemán Alexander Zverev (6°), el reciente finalista del US Open.

En tanto, campeón en Flushing Meadows, el austríaco Dominic Thiem, dos veces finalista de Roland Garros (2018 y 2019), se presentará ante el croata Marin Cilic (39°). Es un duelo que podría ser de alto voltaje, dadas las condiciones de la cancha y de las nuevas pelotas Wilson, que favorecen a los jugadores de golpes planos.

Thiem podría medirse con el noruego Casper Ruud (28° preclasificado), que viene de hacer semis en Roma. Y, en las semifinales, con Nadal. Si se da la lógica, Thiem debería ganarle a Nadal y a Novak Djokovic, el nro. 1 del mundo, para alzarse con su segundo major en el año.

El serbio y primer favorito, que viene de ser campeón del Master de Roma, debutará ante el sueco Mikael Ymer (80°). En un hipotético camino hacia la final, Nole podría enfrentarse con al italiano Matteo Berrettini (7° favorito) o el español Roberto Bautista Agut (11° del mundo) en los cuartos de final.

Uno de los partidos más destacados de la primera ronda será entre el escocés Andy Murray, ex número 1 del mundo, que recibió una invitación, y el suizo Stan Wawrinka, campeón en París en 2015. Los dos son tres veces campeones de Grand Slam y la última vez que jugaron en esta cancha, fue en la brutal semi del 2017. El helvético se impuso en cinco sets y luego perdió la final ante Nadal. Pero ese partido fue el inicio de un largo camino de lesiones y operaciones para ambos campeones (rodillas para Stan, cadera para Andy).

Sin Barty ni Osaka, pero con Halep, Serena y Azarenka

El cuadro femenino no presentará a la japonesa Naomi Osaka, ganadora del US Open. Ni a la última campeona en el Bois de Boulogne, la australiana Ashleigh Barty, que decidió no viajar a Nueva York ni a Europa por temor al coronavirus.

De esta manera, la primera favorita será Simona Halep, campeona en el polvo de ladrillo de París en 2018 y finalista en 2017 y 2014. La rumana viene de coronarse en el abierto de Roma. Su rival de la primera ronda será la española Sara Sorribes Tormo (78°).

Según La Nación, la checa Karolina Pliskova será la segunda cabeza de serie y debutará ante una rival de la clasificación. La española Garbiñe Muguruza, undécima favorita y campeona del Abierto de Francia en 2016, jugará en la primera ronda contra la eslovena Tamara Zidansek (81°).

Por su parte, la estadounidense Serena Williams, sexta preclasificada, tendrá la misma rival que en la primera ronda del último US Open, su compatriota Kristie Ahn (101°). De ganar este torneo Williams igualaría el récord de la australiana Margaret Court, ganadora de 24 majors.

La bielorrusa Victoria Azarenka, 14 del mundo y finalista del último Abierto de los Estados Unidos, se medirá con la montenegrina Danka Kovinic (86°). Mientras que la checa Marketa Vondrousova, 19° de la WTA y finalista de Roland Garros 2019, tendrá un debut de riesgo ante la polaca Iga Swiatek, 52 del ranking y una de las mejores jugadoras jóvenes (tiene 19 años).