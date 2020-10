Roland Garros: Schwartzman avanzó a los cuartos de final

Foto vía Telam

El argentino Diego Schwartzman venció este domingo al italiano Lorenzo Sonego en sets corridos por 6-1, 6-3 y 6-4 y avanzó con paso firme a los cuartos de final de Roland Garros, el último Grand Slam de la temporada.

Schwartzman mantuvo la concentración en un partido que a los 19 minutos fue suspendido por lluvia y que en el 3 a 0 a su favor del segundo set se detuvo por asistencia médica a Sonego por una molestia en el brazo derecho.

El “Peque” aplacó a Sonego cuando se puso 4-3 en el tercero y completó otra jornada en Roland Garros sin perder un solo set luego de una hora y 58 minutos.

Schwartzman, de 28 años y 1.70 metros, venció el viernes al eslovaco Norbert Gombos (106) por 7-6(3), 6-3 y 6-3 para avanzar por sexta vez a los octavos de final de un Grand Slam, la segunda en Roland Garros, y acercarse al top ten del ranking.

La mejor producción del porteño (surgido en Náutico Hacoaj) en París fue en la edición de 2018 cuando el español Nadal, 12 veces ganador del trofeo, lo frenó en cuartos de final.

Schwartzman se cruzará en cuartos con el austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo y reciente campeón del US Open, quien venció al francés Hugo Gaston.

Palabra de “Peque”

El argentino Diego Schwartzman consideró “histórico” su rendimiento en la actualidad con el pase a los cuartos de final de Roland Garros, el último Gran Slam de la temporada.

“Esto es histórico para mí. No esperaba llegar a la final en Roma, a los cuartos acá, y todo es perfecto hasta el momento”, manifestó Schwartzman minutos después de su victoria en sets corridos ante el italiano Lorenzo Sonego.

“Cuando vengo a un torneo me tengo confianza, tengo humildad, pero en la cancha siento que voy a ganar los partidos. El arranque después de la pandemia no fue bueno, pero lo que vino luego no lo esperaba. En la pandemia me entrené mucho, hice mi propio gimnasio. Lo nuestro no es duro, estamos jugando torneos de gran categoría, hay cosas peores que jugar mal en algunos torneos”, indicó la mejor raqueta argentina.

El “Peque” no ocultó su felicidad con el triunfo ante Sonego, pero admitió “algunos errores” en los primeros sets.

“Fue un partido difícil, además estaba nervioso, pero resultó un gran partido para mí. En los últimos games jugué muy bien, fui agresivo y merecía ganar”, agregó Schwartzman.

Fuente TELAM