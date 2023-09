Ronda Deportiva entrevistó a Richard Rodriguez, capitán del campeón del provincial de fútbol

Richard Rodríguez, Capitán de Mitre con los conductores de Ronda Deportiva

“Desde que arrancamos, teníamos un buen grupo con buenos jugadores y chicos jóvenes”, comentó Rodríguez sobre la temporada. “El objetivo era pelear en los dos frentes, la liga local y el provincial. No pensamos en ser campeones, pero con el avanzar de los partidos, empezamos a encontrar nuestro funcionamiento”, dijo.

Rodríguez también recordó su experiencia en el fútbol europeo y su regreso a Misiones. “El horario es difícil. Hay como seis horas de diferencia. Con las comidas, es difícil adaptarse, y en el vestuario, cada uno está en su mundo”, comentó sobre su tiempo en el extranjero.

Sobre el resultado del partido, Rodríguez expresó: “Fue favorable el resultado de local con una ventaja importante. No estábamos confiados de ser campeones, pero teníamos una ventaja. El nerviosismo siempre estuvo presente. Teníamos ansiedad porque no conocíamos al rival. Teníamos incertidumbre porque no nos conocíamos mucho”.

El capitán de Mitre elogió la actuación de su equipo en el partido clave y destacó la importancia de la fortaleza de su cancha. “Estuvimos finos, los delanteros pudieron convertir. Se hicieron fuertes en su cancha con mucha gente que los acompañaba. En el momento clave de ellos, nosotros nos encontramos con un gol”.

Mirando hacia el futuro, Rodríguez adelantó que “esta semana tenemos libre y el lunes arrancamos pensando en el Regional Amateur que va a ser muy lindo y competitivo. Creo que es importante tener una base y recambio. Es un torneo largo”.

Finalmente, Rodríguez reflexionó sobre las diferencias entre el fútbol en Buenos Aires y Misiones. “Lo que se nota en la diferencia con Buenos Aires es que allá tienen jugadores más profesionales. Acá, todos los chicos hacemos un esfuerzo para entrenar y trabajar en algo particular. Ninguno puede decir que vive de jugar al fútbol en Misiones”.

A pesar de recibir llamados de otros equipos, Rodríguez confirmó su compromiso con Mitre: “Recibí algunos llamados, pero estoy en Mitre, cómodo y la idea es seguir”. Su dedicación y liderazgo son sin duda un activo valioso para su equipo y su comunidad futbolística en Misiones.