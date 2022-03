El tenista argentino Diego Schwartzman se manifestó en contra de la expulsión del equipo ruso de la Copa Davis por la invasión a Ucrania y remarcó que “los jugadores no tienen nada que ver” y hasta “se expresaron en contra de la guerra”.

“A mí no me parece bien la decisión de ITF de sacar a los jugadores, que claramente se expresaron en contra de la guerra”, señaló el porteño.

Y agregó: “Sí estaría de acuerdo si ellos estuvieran a favor de la situación actual, pero por lo menos los jugadores rusos que disputan la Copa Davis se expresaron públicamente. No tienen nada que ver”.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) decidió ayer suspender a los equipos de Rusia y Bielorrusia de las competiciones por equipo que organiza, la Copa Davis (masculino) y la Copa Billi Jean King (femenino) por la invasión rusa a Ucrania.

En un comunicado oficial, el organismo que rige al tenis mundial explicó que tanto Rusia como Belarús serán suspendidos por tiempo indefinido de todas sus competiciones por equipos.

No obstante, las suspensiones no afectarán al circuito individual, pero si bien los tenistas podrán seguir compitiendo, no lo podrán hacer bajo las banderas de sus respectivos países.

“Es un desastre lo que está pasando, ojalá que se terminé cuanto antes, que haya un alto al fuego y que se termine. Está muriendo mucha gente que no tiene nada que ver. Los conflictos que tienen los gobiernos o los líderes de los países terminan afectando a países enteros”, cerró el “Peque”.