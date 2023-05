Schwartzman sufrió otra dura derrota en primera ronda

LYON. Diego Schwartzman, relegado al puesto 93 del ránking ATP, profundizó su mal presente: perdió por 7-5 y 6-3 ante Brandon Nakashima (52°) en poco más de dos horas, quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Lyon. Así sumó su quinta derrota consecutiva a días del inicio de Roland Garros, el torneo más importante de la temporada sobre superficies lentas.

Según publicó TyC Sports, el argentino ex número 8 del mundo no pudo aprovechar la irregularidad de su rival esta temporada para ganar confianza en la semana previa a Roland Garros. El estadounidense de 21 años -especialista en canchas duras- atraviesa una recuperación después de su lesión: venía de tres caídas al hilo y no ganaba un partido desde marzo.

En la presente temporada, Schwartzman comenzó en la 25° posición del ranking de la ATP. Pero, desde entonces, su ranking está en caída libre: acumula cinco victorias y 17 derrotas en los 22 partidos que disputó en el año. Y lo que es más grave, acumula un récord de 2-11 sobre polvo de ladrillo, su superficie predilecta.

De esta manera, el “Peque” -semifinalista del Abierto de Francia en 2020- saldrá del top 100 si no consigue triunfos en París.

Riera ganó en su debut en un WTA 250

La argentina Julia Riera, N°195 del mundo, superó a Kristina Mladenovic (165°) por 6-3 y 6-0 en la primera del WTA 250 de Rabat, su debut absoluto en un torneo de esta categoría. En la siguiente instancia, se medirá ante Mayar Sherif (55°), la tercera preclasificada del certamen.

La tenista de 20 años se impuso en una hora y siete minutos de juego ante la francesa, quien fue top 10 entre 2017 y 2018 y alcanzó los cuartos de final de Roland Garros y US Open. Esta es, hasta el momento, la mejor victoria en la carrera de Riera en la WTA.

En la previa a su gira por Europa, la nacida en Pergamino conquistó dos títulos ITF en Ecuador y se posiciona como la cuarta mejor raqueta argentina del circuito femenino, detrás de Nadia Podoroska (101°), María Lourdes Carlé (149°) y Paula Ormaechea (184°).