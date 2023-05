Shock en el circuito ATP: Nadal se baja de Roland Garros y puso fecha a su retiro del tenis

MALLORCA. Rafael Nadal no jugará Roland Garros 2023, torneo que comenzará el próximo 29 de mayo. El español, 14 veces campeón del Grand Slam que se juega sobre arcilla, realizó una conferencia de prensa en la que contó los motivos de su baja: rotura de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Además, le puso un punto final a su carrera como deportista de elite: el 2024 será su última temporada como profesional.

Según publicó TyC Sports, estas son las claves que explican cómo es el dolor que puede costarle la carrera a “La Fiera”.

“No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Han sido años complicados aunque lo enmascaren las victorias. Llegado a este momento, sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva”, afirmó el manacorí con pesar.

Y agregó: “La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, sin parar, con la vista puesta en los siguientes objetivos, aunque algunos se iban perdiendo por el camino. El más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible. Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita con todo lo que es ese torneo para mí”, expresó.

La lesión que le costaría la carrera a Nadal

En enero, Nadal cayó en la segunda ronda del Australian Open ante Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5. Y no volvió a jugar en el resto de la temporada debido a una rotura de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Si bien se estimaban seis u ocho semanas de recuperación, ya pasó el doble y aún no pudo regresar a las canchas.

El dolor nunca cesó, ya que el músculo “tiene una importante relación anatómica con la columna lumbar y con el miembro inferior” y “en caso de lesión va a dejar una huella de dolor importante que, además, se puede irradiar a otras zonas de la pierna”, según explicó el doctor especialista David Rodríguez-Sanz, quien dialogó con 20minutos.

La consecuencia principal del padecimiento de Nadal es “la pérdida de la funcionalidad normal del músculo, lo que repercutirá en muchas acciones anteriores de ese miembro inferior”. El no poder gestionar adecuadamente la situación, le puede traer problemas en el lado contralateral por su relación con la columna lumbar.

También son importantes los “factores asociados a la carga del deportista, al estado previo de la estructura o la propia biomecánica” de Rafa. Asimismo, Rodríguez-Sanz asegura que “la fisioterapia deportiva juega un papel fundamental para la adecuada y optima recuperación y su vuelta a las pistas de tenis”.

Rafael Nadal se retiraría del tenis en 2024

Además de oficializar su baja de Roland Garros, Rafael Nadal le puso fecha a su retiro del tenis profesional: “Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el 2024 sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”, reveló.

Por otro lado, el nacido en Mallorca hizo referencia a su futuro cercano: “No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Han sido años complicados, aunque lo enmascaren las victorias. Llegado a este momento, sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva”, sentenció.

“Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis. Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder competir en lo que yo intuyo y creo que será el último año de mi carrera”, concluyó el ganador de 22 títulos de Grand Slam.