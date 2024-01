Solicitan legislación para la práctica de “stunt” en Misiones

Pedersen explicó a Misionescuatro que el proyecto tiene como objetivo principal obtener el reconocimiento oficial de esta disciplina en Misiones, donde ganó popularidad entre numerosos jóvenes entusiastas. La práctica de Stunt implica realizar acrobacias arriesgadas con motocicletas, una actividad relativamente nueva que ganó terreno en Estados Unidos y Europa.

El piloto destacó la necesidad de contar con espacios específicos para la realización de estas acrobacias, requiriendo áreas de al menos 50 x 50 metros. Actualmente, la falta de reconocimiento legal impide la disponibilidad de lugares designados para la práctica de Stunt en la provincia.

“Hoy no tenemos un lugar porque no está reconocido el deporte, no está regulado”, expresó. Subrayó que la falta de reconocimiento afecta la posibilidad de organizar eventos y competiciones de manera segura y regulada.

Fotos: Javier Ortega/SMN

Para abordar esta situación, Pedersen informó que mantuvieron reuniones con diputados y concejales, trabajando en la elaboración de propuestas legales que respalden la práctica del Stunt. Destacó la importancia de establecer normativas que garanticen la seguridad de los participantes y el cumplimiento de un reglamento específico.

La iniciativa busca que la legislación provincial reconozca al Stunt como un deporte extremo, permitiendo la adaptación de los municipios para regular y facilitar la práctica de esta disciplina.