Tapia dijo que sería “una irresponsabilidad” que vuelva el fútbol

“Hoy hay que priorizar la vida y la salud, por eso sería una irresponsabilidad decir cuándo vuelve el fútbol. Para que el fútbol vuelva tenemos que haber superado la epidemia de coronavirus y tienen que estar dadas todas las condiciones”, explicó Tapia en declaraciones a TyC Sports.

“Sería un mamarracho si volvemos y se infecta alguien. Cuando vuelva el fútbol tiene que ser en las mejores condiciones. La mayoría de los dirigentes piensa así más allá de la ansiedad de que vuelva el fútbol”, agregó.

“No podemos decir tal día volvemos a jugar. Nadie sabe cuándo se va a terminar la pandemia y acá estamos hablando de un riesgo de muerte, porque el que se infecte corre ese riesgo. Tenemos que tener la madurez necesaria para tomar decisiones correctas y seguras”, declaró el titular de la AFA.

Y concluyó: “La verdad que no sabemos cuándo vamos a jugar. Ojalá no suceda, pero qué pasa si esto se extiende más de lo que todos piensan. Acá hay vidas en juego. Yo no estoy apurado y la única realidad es que hoy nadie sabe cuándo se va a terminar esta pandemia”.