Tenis: Simona Halep tiene coronavirus y quedó aislada

La tenista rumana Simona Halep, número dos del ranking mundial, anunció que su testeo por coronavirus resultó positivo y que se encuentra en cuarentena con “síntomas leves”.

“Hola a todos, quería informarles que he dado positivo por Covid-19. Me aíslo en casa y me estoy recuperando bien de los síntomas leves”, dijo Halep en sus redes sociales. La rumana agregó: “Me siento bien y superaremos esto juntos”.

Halep, al perder en octavos de final en Roland Garros, había adelantado que ponía fin a su actual temporada en el circuito profesional WTA (Asociación de mujeres tenistas). De 29 años, la rumana ganó dos majors (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019), y fue finalista en el Abierto de Australia en 2018.