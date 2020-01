Un misionero entre los golfistas amateurs que competirán en el LAAC 2020

BUENOS AIRES. El Latin America Amateur Championship 2020 (LAAC) redobla la apuesta: ahora, el campeón recibirá también la invitación para jugar The 149th Open en Royal St George’s y conseguirá su lugar en el campeonato de golf más antiguo del mundo.

Según publica La Nación, esta es una nueva recompensa que se anunció este miércoles y que se agrega a la habitual de la clasificación para el Masters, como sucede desde la creación del torneo en 2015.

De esta forma, el próximo ganador del LAAC, que se jugará desde el jueves hasta el domingo en Mayakoba (México), se convertirá en el primer ganador en la historia del evento en recibir la invitación para jugar The Open, siempre y cuando no se convierta en profesional.

El campeonato amateur insignia de la región también ofrece una exención para el U.S. Amateur Championship y una invitación para las etapas finales de clasificación para ingresar al U.S. Open. Además, el jugador o jugadores que finalicen en el segundo lugar, recibirán exenciones para la etapa de clasificación final para ingresar a The Open y al U.S. Open.

Los argentinos que competirán en el LAAC 2020

En la presente edición, ocho argentinos buscarán en México la posibilidad de acceder al doble premio: Germán Tagle, Andrés Schönbaum, Mateo Fernández de Oliveira, Horacio Carbonetti, Abel Gallegos, Jesús Darío Montenegro, Agustín Segundo Oliva Pinto y Juan Ignacio De Giacomi, este último, un prodigio de Misiones.

Desde 2015, el LAAC se ha llevado a cabo en asociación entre The R&A, el Masters Tournament y la USGA, y se introdujo para contribuir al crecimiento y desarrollo del golf en América Latina. El campeonato ha evolucionado desde su creación y tiene como protagonistas a los mejores 108 golfistas aficionados de la región, de 28 países, según el World Amateur Golf Ranking®.