Una futbolista se negó a homenajear a Maradona y se puso de espaldas

El mundo entero estuvo repleto de distintos homenajes tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el jugador más importante de la historia. Sin embargo, hubo una futbolista que se negó a participar y se mostró notoriamente en contra de rendirle tributo.

Durante el minuto de silencio previo al amistoso que el Viajes Interrías FF disputó contra el Deportivo La Coruña, Paula Dapena, jugadora del primer equipo nombrado, optó por sentarse y ponerse de espaldas.

“Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no me lo iba a guardar”, expresó la joven de 24 años. “Hace unos días, en el día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos”, manifestó.

“Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares”, concluyó, muy enojada con la postura del homenaje.

Luego, la suerte deportiva no la acompañó y, creer o reventar, su equipo terminó perdiendo 10 a 0…