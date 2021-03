Aclaran que el control de precios y stock “tiene que ver con la trazabilidad de la producción”

POSADAS. El Gobierno Nacional anunció este miércoles que creará un sistema de monitoreo de precios y stocks denominado Implementación de Reactivación Económica (Sipre). El mismo alcanzará a casi mil empresas grandes en distintos rubros. Según comunicaron, la finalidad es dar un alerta ante casos de posibles desabastecimientos de productos al consumidor final o de insumos.

En ese marco, Misiones Cuatro consultó con Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa del Consumidor en Misiones, quien explicó que este nuevo sistema no está solamente relacionado al control de precios.

“Esto tiene que ver con un proyecto que se había comenzado a diseñar hace como 10 años, que tiene que ver con la trazabilidad de la producción, para después saber si el precio resulta razonable cuando llega al consumidor. Esto no va apuntado al supermercado, sino, a los industriales y fabricantes, a los que forman la primera cadena de comercialización”, detalló Garzón Maceda.

Asimismo, agregó: “lo que se pide a estos grandes formadores de precios en principio, y de proveedores de bienes, que le digan que carguen al sistema que producen, con que lo producen que stock tienen y cuál es su precio, por ejemplo, te dicen que la leche subió o que no hay leche, no hay leche porque no me manda el distribuidor, dice el supermercadista, va al distribuidor y te dice, no, a mi no me están mandado leche y la que me mandan es cara, el industrial, entonces vas al industrial y te dice porque me están mandando cara. Ahí ya no tenés que ir al industrial, porque te está informando cual es su sistema y cuál es su producción. Entonces, si hay un desvío en el precio se va a corregir, si en diciembre varió tanto, en marzo tanto, va a haber una trazabilidad en el costo. A fin de año, va a tener la trazabilidad de todo el año”.

“La otra cuestión es la producción, vos decís que producís 100, vendés 50 y los otros 50 tenés que tener en stock”, precisó el responsable de Defensa del Consumidor.

Aclaró que este nuevo sistema no es control de precios, es trazabilidad en la cadena de comercialización: “que no va solamente en el precio, se quedan en el precio porque parece que el precio es el caballito de batalla, pero en realidad, es la trazabilidad de la producción, si me decís aumenté el precio de la leche, y no tengo producto de leche, porque el tetra brick es importado y no tengo. Entonces aumenta la leche porque no tiene tetra brick ¿y el estado que va a decir? Va a ser consecuente va a tener la fábrica que compra el tetra brick para embasar la leche y el que produce tetra brick”, ejemplificó Garzón Maceda.

En ese sentido, aclaró que si el material se importa, se debe habilitar la importación. “Es toda la producción”, explicó.

La primera etapa del Sipre comenzará en abril e incluirá a alrededor de 500 empresas de tres sectores principales: comercio, construcción e industria.