Afirman que la solución a la inflación, “depende de los planes que plantean los candidatos”

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que los precios al consumidor (IPC) aumentaron 6,3% en julio de 2023. En lo que va del año se registra un 60,2% y la interanual acumula un 113,4%. Los rubros que más registraron aumentos son: Comunicación (12,2%), seguido por Recreación y cultura (11,2%) y Alimentos y Bebidas con el 9%.

En ese contexto, para conocer más detalles sobre estos nuevos datos, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro se consultó sobre el tema con Miguel Ángel Calvete, el director de Indecom (Instituto De Estudio De Consumo Masivo). “El impacto de la última semana de julio, que no se vio reflejada muy claramente en el Indec, hubo una aceleración bastante fuerte la última semana y las dos primeras semanas de agosto. Obviamente, más allá del impacto por las PASO, se van a haber reflejado si estamos en una proyección, por lo menos en lo que son bienes de consumo masivo entre un 11 y 13% aproximadamente”, explicó.

Consultados sobre cuáles son los motivos para que la inflación mensual aumente, señaló: “hay dos factores fundamentales, uno, es el escenario político que genera mucha incertidumbre, otra es justamente las micro evaluaciones hacen que aquellos industriales, grandes, pequeños, medianos, su estructura de costos no la pueden realizar el valor oficial o en condición porque no hay accesorios. Y, obviamente, al devaluar el dólar oficial empuja al resto de dólares oficiales. Esto genera a su vez un tercer motivo que es el costo de reposición de los productos y los valores de la reposición muy complejos y genera una inflación para las expectativas”, afirmó Calvete.

Respecto al impacto que esta situación genera en la población, indicó: “la gente, al no saber cuánto va a reponer, sobre todo al pequeño comerciante, al no saber cuánto va a reponer su producto esto repercute. Lamentablemente, buscan refugiarse en bienes durables y no durables como para hacer valer su peso”.

En ese sentido aconsejó: “aquellos que tienen capacidad de compra o herramienta de crédito pueden comprar bienes durables en la medida que se pueda y, bienes de consumo, en la medida en la medida que se pueda. Es una forma de refugiarse y ganar, por lo menos entre 7, 8 o 10 puntos mensuales a la inflación”.

En el tramo final de la entrevista, fue consultado si existe una solución y al respecto, respondió: “depende mucho de la situación política, de los planes que plantean los candidatos y, sobre todo, de lograr reconstruir la credibilidad, que es el gran problema. La falta de credibilidad genera inflación, falta de inversión, la especulación. Creo que lo que es más importante que tiene que hacer todos los candidatos, es un mensaje para recuperar la credibilidad”.