Comerciantes afectados por la suspensión de entregas de mercaderías

El lunes, después de que el oficialismo perdiera en las Elecciones PASO 2023, el Banco Central no solamente devaluó y aumentó el precio del dólar oficial, sino que también subió la tasa de interés del plazo fijo.

En ese contexto, para saber el impacto que tiene esta situación en los comerciantes, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con Nelson Lukowski, el empresario del rubro supermercado, quien al respecto comentó: “está preocupante, a raíz de las medidas del gobierno de ayer, hoy estamos con entrega suspendida, con venta suspendida, con listas de precios nuevos, típico de una devaluación y una inflación importante”.

“El tema es que, como comerciante, más allá de que quiere salva bordar lo de uno, está el tema del cliente, en muchos de los casos, en situaciones anteriores, un día subió y a otros días se acomodaron de vuelta un poquito hacia abajo, siempre la mayoría de las fábricas, los grandes grupos económicos productores de alimentos buscan aumentar a la máxima y después ven cómo acomodan”, declaró Lukowski.

“Todos tratan de resguardar lo suyo, no venden. Ahora, en nuestro caso, no podemos no dejar de vender si el cliente nuestro viene a comer todos los días. Justamente, este lunes nosotros habíamos retrasado ya prácticamente una semana el aumento de la carne y arrancamos ayer con un precio que ya estaba desde la semana pasada”, expresó el comerciante.

Dijo que esta situación: “va a pegar muy fuerte al bolsillo de la gente, porque estamos hablando de subas que van entre un 15 a un 18%”.

En referencia a la suspensión de entregas de mercaderías señaló: “todo lo que sea limpieza, por ejemplo, han suspendido hasta la entrega de los pedidos que había hecho con anterioridad, se actualiza el precio y está suspendida la entrega al menos por esta semana”.

“Por esta semana no hay ni venta ni entrega, es así en el 90% de los proveedores. Tenemos que manejarlo nosotros hasta donde podemos, con lo que podemos”, afirmó Lukoski.