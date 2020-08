El déficit fiscal rivaliza con la deuda acordada con los bonistas, advierten

POSADAS. El acuerdo con los Fondos Buitre, celebrado por el gobierno kirchnerista representaría menos de la mitad del déficit fiscal proyectado para el presente año, según los datos que maneja el economista Gerardo Alonso Schwarz, quien explicó por qué la situación económica del país sigue siendo crítica.

“El acuerdo traía un veranillo de un par de día o de un par de semana. Pero la cuestión que tenemos por delante es el déficit fiscal”, puntualizó Alonso Schwarz, quien, para magnificar el problema, reveló que el déficit proyectado para 2020, alcanza los 50 mil millones de dólares, es decir cerca de un 70% del monto de deuda acordada por el gobierno con los acreedores externos, unos 66 – 68 mil millones de dólares.

“Arreglamos una deuda enorme, lo que es importante, por supuesto. Pero seguimos generando una deuda futura por el déficit fiscal, que sigue creciendo. Y no hay perspectivas de que en los próximos años baje, porque no hay ninguna señal en ese sentido. Esa es la causa de la inestabilidad económica argentina. Es un problema de varios años y es el dato que buscan los inversores”, puntualizó el economista, quien no se mostró sorprendido por la debacle económica y laboral que atraviesa el país en el contexto de la pandemia del novel coronavirus.