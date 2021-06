Gracias al campo, el Banco Central pudo comprar US$ 2.083 millones en mayo

BUENOS AIRES. También en mayo, el Banco Central realizó voluminosas compras netas a través del mercado de cambios, esta vez por U$S 2.083 millones, de los cuales U$S 1.609 millones ayudaron a incrementar las reservas internacionales. Esta información surge del Balance Cambiario que elabora el Banco Central.

De acuerdo con Clarín, hasta mayo del 2021, las reservas del Banco Central aumentaron en U$S 2.485 millones con un superávit comercial cambiario de U$S 8.792 millones. Mientras entre otros, hubo pagos de capital y de intereses, del Gobierno y del sector privado, compras de dólares por viajes y atesoramiento y ajustes y pases varios por más de U$S 6.000 millones.

El Balance Cambiario de mayo

*El excedente de exportaciones (U$S 7.279 millones) sobre las importaciones (U$S 4.914 millones) fue de U$S 2.365 millones.

Al respecto, el Informe explica que “el sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por U$S 2.176 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en el mercado de cambios, “Oleaginosas y Cereales”, registró ingresos netos por USS 3.854 millones.

En cambio “el Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” fue comprador neto en el mercado de cambios con un total de USD 1.678 millones. Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos por importaciones de bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera”.

*La cuenta “Servicios” registró un déficit de US$ 100 millones, un incremento de 142% interanual, principalmente por “Fletes y Seguros” y “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”.

*Los intereses insumieron en forma neta U$S 529 millones por el pago al FMI ( U$S 300 millones), a otros organismos financieros ( U$S 59 millones) y del sector privado (U$S 172 millones).

*Los giros de utilidades sumaron U$S 10 millones.

De esta manera, “la cuenta corriente cambiaria registró un superávit de USD 1.727 millones marcando así el mayor registro observado desde mayo de 2012”. Y suma U$S 5.806 millones en los primeros 5 meses del año.

Déficit de movimiento financiero de unos 727 millones de dólares

En el movimiento financiero y de capital, que fue deficitario en U$S 727 millones, el balance ponderó que la cuenta financiera del “Sector Privado No Financiero” tuvo un déficit de U$S 316 millones en mayo, destacándose las cancelaciones netas de deuda financiera por U$S 311 millones.

También, señaló que las “Personas humanas” compraron de forma neta U$S 179 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (unos U$S 103 millones – un aumento de 20% con respecto a abril- y para atesoramiento (U$S 49 millones en billetes, un 5% más respecto a abril y un descenso de 89% interanual.

En cantidad de personas 304.000 compraron billetes –unos 3.000 menos que en abril – mientras unos 32.000 vendieron.

Apenas 52 millones de dólares por inversiones del exterior

Mientras que, por inversiones del exterior ingresaron U$S 52 millones netos “prácticamente en su totalidad inversiones directas. Los sectores Petróleo, Industria Automotriz y Minería fueron los que mayores ventas realizaron por el ingreso de inversiones directas, totalizando U$S 37 millones”.

Las operaciones del “Sector Financiero” fueron deficitarias en U$S 260 millones, explicado casi en su totalidad por el aumento de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC).

Mientras que las operaciones cambiarias del Gobierno General y BCRA resultaron deficitarias en U$S 104 millones. Esto se explica principalmente por los egresos netos por deuda financiera.